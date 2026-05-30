Мошенники месяцами обрабатывали пенсионерку ради 37 млн рублей

30 мая 2026 в 12:47

Москвичка отдала мошенникам 37 млн рублей после звонка о замене домофона

Мошенники похитили у 72-летней жительницы Москвы сбережения и ювелирные изделия на общую сумму в 37 млн рублей, сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичной прокуратуры. Преступники держали потерпевшую на связи на протяжении почти трех месяцев.

На первом этапе женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника управляющей компании и запросил личные данные под предлогом оформления новых ключей от домофона. После этого к обману подключился лжесотрудник банковского надзора, который заявил об утечке информации.

Пенсионерку напугали тем, что доступ к ее счетам получили преступники. Для сохранения средств ее заставили снимать накопления и передавать курьерам для перевода на «безопасные счета». Когда личные сбережения закончились, злоумышленники убедили женщину отдать на проверку в «следственные органы» все имеющиеся ценности.

Собрав цепочки, кольца, серьги, а также трое золотых часов, москвичка уложила их в сумку и передала приехавшей к ее дому женщине, также получив «документ» о приеме ценностей, — уточнили в ведомстве.

Ранее телефонные мошенники под видом «службы домофона» обманули подростка из Москвы, выманив у него сумму в 16 млн рублей. Злоумышленники сначала выведали СМС-код, а затем запугали его вымышленным взломом аккаунта на «Госуслугах».

