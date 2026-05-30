Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Роксану Бабаян

Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, актрису, народную артистку РФ Роксану Бабаян с 80-летием, передает пресс-служба Кремля. Он пожелал артистке доброго здоровья и бодрости духа.

Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем. Преданные поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят вас за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что ее активная гражданская позиция, а также значительная общественная и благотворительная деятельность заслуживают особого уважения. Бабаян родилась 30 мая 1946 года и сегодня отмечает 80-летний юбилей.

