Пугачева поздравила внука с юбилеем

Примадонна поздравила внука Никиту Преснякова с 35-летием, оставив теплое сообщение под его праздничной публикацией в социальных сетях. Проживающая на Кипре Примадонна поддержала музыканта, опубликовав под его новым снимком лаконичные эмодзи с сердцем, букетом цветов и поднятой рукой.

Сам именинник, сын исполнителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, отметил свой юбилей в США и выложил кадр на фоне американского особняка. Фотографию артист сопроводил ироничной подписью.

Поздравляю с 35-летием этого парня из ню-метала, — написал Пресняков.

В комментариях к праздничному посту отметились многие близкие родственники, коллеги и давние друзья знаменитой семьи. Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская ласково назвала музыканта «нашим чувачком» и подчеркнула, что они очень ждут скорой встречи.

Ранее бизнесмен и артист Андрей Ковалев выразил мнение, что песни Пугачевой необходимо изъять в пользу РФ как интеллектуальное имущество. Речь идет о тех хитах, которые ассоциируются с ее образом, подчеркнул он. Саму исполнительницу следует предать забвению, добавил предприниматель.