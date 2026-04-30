30 апреля 2026 в 09:15

Песни Пугачевой призвали изъять в пользу государства

Бизнесмен Ковалев заявил, что песни Пугачевой должны стать собственностью РФ

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Песни Аллы Пугачевой необходимо изъять у певицы в пользу Российской Федерации как интеллектуальное имущество, выразил мнение в интервью NEWS.ru бизнесмен и артист Андрей Ковалев. Речь идет о тех хитах, которые ассоциируются с ее образом, подчеркнул он. Их можно передать другим артистам. Саму исполнительницу следует предать забвению, это самое тяжелое наказание для нее, полагает собеседник.

Пугачева допускала оскорбления в адрес президента и народа России и не имеет права на то, чтобы здесь пропагандировалось ее творчество. Она написала эти песни или не она, разницы никакой нет <…>. Хиты должны быть изъяты в доход государства, — считает Ковалев.

Их можно передать другим талантливым артистам, отметил предприниматель. Он добавил, что и сам с удовольствием стал бы исполнять некоторые хиты Аллы Борисовны, например из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» за авторством Микаэла Таривердиева.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что песни Пугачевой может исполнять она. Артистка отметила, что могла бы включить в свой репертуар несколько композиций коллеги. Хотя Алла Борисовна предала Родину и уехала, считает Цыганова, ее хиты не должны переставать звучать, поскольку являются творческим наследием всей страны.

В Российском авторском обществе (РАО) заявили, что идея передать хиты Пугачевой другим исполнителям не требует изменения законодательства. Большинство ее песен написаны профессиональными композиторами и поэтами.

Виктория Катаева
В. Катаева
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

