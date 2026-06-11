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11 июня 2026 в 10:03

Режим ЧС ввели в кубанском поселке после атаки дронов ВСУ

Режим ЧС ввели в поселке Афипский в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Режим ЧС введен в Афипском городском поселении в Краснодарском крае, сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в канале на платформе МАКС. В поселке после атаки БПЛА ВСУ загорелся нефтеперерабатывающий завод.

В Афипском городском поселении введен режим ЧС, — говорится в сообщении Чеверева.

После ночной атаки дронов проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и местные администрации. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня российские военные сбили 90 украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Обломки дронов изучаются специалистами.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что более 30 украинских БПЛА было сбито за ночь. По его словам, в городе произошло пять пожаров из-за падений обломков БПЛА во время массированной ночной атаки.

Также сообщалось, что в Краснодаре беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, выбив окна. Повреждены два здания.

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