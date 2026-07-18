Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом

Мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на грузовой автомобиль в селе Салтыково Белгородской области, сообщил оперштаб региона. У него были выявлены множественные осколочные ранения ног.

Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в Ракитянскую центральную районную больницу. По информации оперштаба, далее его планируют перевести в городскую больницу Белгорода. Также в ведомстве рассказали о разрушениях, зафиксированных в селе Новая Деревня, поселке Майский и городе Шебекино.

Ранее Хинштейн заявил, что силы ПВО за прошедшие сутки сбили 148 украинских беспилотников разных типов над территорией региона, погибших и пострадавших нет. По его данным, ВСУ 80 раз применили артиллерию по отселенным районам.

До этого в Курской области пострадала 26-летняя девушка, по дому которой ВСУ нанесли целенаправленный удар. Все произошло еще 14 июля, однако за помощью пострадавшая решила обратиться спустя трое суток. Глава региона отметил, что врачи диагностировали у нее акубаротравму и головную боль.