Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на склад в Котовске

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на склад в Котовске Минздрав: пострадавших при атаке ВСУ на Котовск перевезут в медцентры

Десять человек, пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, эвакуируют в федеральные медицинские центры и больницы Москвы, сообщили в Минздраве РФ. Трагедия произошла в ночь на 13 июля.

По данным ведомства, ранены 25 человек, семь человек погибли. В Минздраве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Ранее сенатор от региона Алексей Кондратьев заявил, что Запад несет ответственность за удар по складу в Котовске, и для него в будущем наступит новый Нюрнбергский трибунал. По его словам, необходимо провести международное расследование в отношении ответственных за атаку.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины получат ответ в десятикратном размере за атаку по логистическому центру маркетплейса Тамбовской области. По его словам, такая мера необходима для защиты мирного населения России.

Тогда же компания RWB (Wildberries & Russ) выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим после атаки на склад в Тамбовской области. Также уточняется, что на объекте в регионе пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.