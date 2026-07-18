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18 июля 2026 в 11:15

В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку ВСУ на Тамбовскую область

Колесник пообещал ВСУ ответ в десятикратном размере за атаку под Тамбовом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины получат ответ в десятикратном размере за атаку на Тамбовскую область, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такая мера необходима для защиты мирного населения России.

Мы будем отвечать, как всегда, серьезно, жестко, потому что за атаки на мирные объекты мы отвечаем всегда в десятикратном размере, скажем так. Свое они получат и пожалеют, что нанесли этот удар. Каждый раз это будет расти в геометрической прогрессии, потому что мы своих людей всегда защитим в любом случае, — заявил он.

Колесник подчеркнул, что атака ВСУ по логистическому центру Wildberries не была случайностью. По его мнению, за нападением стоит СБУ, которая специально запустила беспилотники в рамках 40-дневной операции президента Украины Владимира Зеленского, нацеленной на нанесение ударов по российской территории.

Я не думаю, что удар ВСУ по тамбовскому логистическому центру Wildberries произошел случайно, потому что уже не первый случай атаки украинцев на абсолютно гражданские объекты России, не имеющие никакого отношения к военной структуре. Данная атака — это все продолжение одной террористической цепи. Я думаю, это относится к обещанным Зеленским атакам в рамках 40 дней, и за эту атаку отвечает террористическая организация СБУ. Ничего здесь нет странного. Все находится как раз в логике тех действий, которые объявил Зеленский. Но поскольку у него не всегда хватает возможности дойти до военных объектов, они принялись за гражданские, которые нельзя заподозрить ни в каких военных производствах, — резюмировал Колесник.

Ранее компания RWB (Wildberries & Russ) выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать необходимую поддержку пострадавшим после атаки на склад в Тамбовской области. Также уточняется, что на объекте в регионе пожар локализовали, открытое горение ликвидировали.

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