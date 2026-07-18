Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 11:24

Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску

Кондратьев назвал Запад ответственным за удар по складу в Котовске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад несет ответственность за удар по складу маркетплейса Wildberries в Котовске, и для него в будущем наступит новый Нюрнбергский трибунал, заявил сенатор от региона Алексей Кондратьев. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо провести международное расследование в отношении ответственных за атаку, а этот вопрос следует обсудить в ООН.

Надо понимать, что коллективный Запад несет ответственность за сегодняшнее преступление. <…> Удар по гражданскому объекту, по гражданским людям, по мирному объекту — это является преступлением против человечности, то, что было когда-то осуждено на Нюрнбергском трибунале. Чтобы Запад помнил, что и для них когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за то, что произошло, — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины получат ответ в десятикратном размере за атаку по логистическому центру маркетплейса Тамбовской области. По его словам, такая мера необходима для защиты мирного населения России.

Власть
Тамбовская область
Котовск
теракты
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК приняли решение по спискам на выборах в Госдуму
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.