Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску Кондратьев назвал Запад ответственным за удар по складу в Котовске

Запад несет ответственность за удар по складу маркетплейса Wildberries в Котовске, и для него в будущем наступит новый Нюрнбергский трибунал, заявил сенатор от региона Алексей Кондратьев. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо провести международное расследование в отношении ответственных за атаку, а этот вопрос следует обсудить в ООН.

Надо понимать, что коллективный Запад несет ответственность за сегодняшнее преступление. <…> Удар по гражданскому объекту, по гражданским людям, по мирному объекту — это является преступлением против человечности, то, что было когда-то осуждено на Нюрнбергском трибунале. Чтобы Запад помнил, что и для них когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за то, что произошло, — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины получат ответ в десятикратном размере за атаку по логистическому центру маркетплейса Тамбовской области. По его словам, такая мера необходима для защиты мирного населения России.