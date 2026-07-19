Умер великий российский журналист Шолохов: фото легенды телевидения
Журналист и автор телевизионного фильма о театре Сергей Шолохов на пресс-конференции в рамках праздновании 30-летия Московского театра п/р Олега Табакова, 2017 год
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. О его кончине 18 июля 2026 года сообщил в соцсетях его пасынок Всеволод Москвин, при этом причина смерти не уточнялась.
В публикации отмечалось, что семья с прискорбием сообщила о смерти Сергея Леонидовича Шолохова и назвала его легендой телевидения, а дату и место похорон обещала объявить дополнительно. Шолохов был лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».
Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению.
Профессиональный путь на Ленинградском телевидении Шолохов начал в 1987 году с работы редактором киноредакции. Известность ему принесла программа «Пятое колесо», а одним из самых известных проектов стал выпуск 1991 года «Ленин — гриб», созданный вместе с Сергеем Курехиным.
С 1991 года Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом» о киноискусстве и культурной жизни. Он также работал на международных кинофестивалях, входил в состав жюри киносмотров, продюсировал документальные проекты и снялся в фильме Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
За годы работы журналист занимал должность заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», был приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководил продюсерским центром «Петербург — Культура».
Кадры с легендарным журналистом — в фотогалерее NEWS.ru.
Кинорежиссер и журналист Сергей Шолохов, 1997 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Кинорежиссер и журналист Сергей Шолохов, 2006 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Члены жюри конкурса: тележурналист и кинокритик Сергей Шолохов и актер Виктор Сухоруков (слева направо) на VI Международном кинофестивале «Балтийские дебюты» в городе Светлогорске Калининградской области, 2009 год
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Сергей Юрский и Сергей Шолохов, 2009 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Телеведущий Сергей Шолохов на церемонии вручения премии «Компания года — 2008», организатором которой выступил деловой еженедельник «Компания» «Издательского дома Родионова»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Сергей Шолохов, 2010 год
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Ольга Кабо и Сергей Шолохов на коктейле, посвященном показу фильма Ларса фон Триера «Меланхолия», 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Сергей Шолохов во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова «ФИГАРО» на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге, 2013 год
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Актер Сергей Шолохов и журналист, кинокритик и его жена, актриса Татьяна Москвина на открытии Санкт-Петрбургского международного кинофестиваля (СПМКФ) в Театре им. Акимова.
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Сергей Шолохов, 2022 год
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»