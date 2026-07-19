Умер великий российский журналист Шолохов: фото легенды телевидения

Журналист и автор телевизионного фильма о театре Сергей Шолохов на пресс-конференции в рамках праздновании 30-летия Московского театра п/р Олега Табакова, 2017 год

Советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. О его кончине 18 июля 2026 года сообщил в соцсетях его пасынок Всеволод Москвин, при этом причина смерти не уточнялась.

В публикации отмечалось, что семья с прискорбием сообщила о смерти Сергея Леонидовича Шолохова и назвала его легендой телевидения, а дату и место похорон обещала объявить дополнительно. Шолохов был лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению.

Профессиональный путь на Ленинградском телевидении Шолохов начал в 1987 году с работы редактором киноредакции. Известность ему принесла программа «Пятое колесо», а одним из самых известных проектов стал выпуск 1991 года «Ленин — гриб», созданный вместе с Сергеем Курехиным.

С 1991 года Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом» о киноискусстве и культурной жизни. Он также работал на международных кинофестивалях, входил в состав жюри киносмотров, продюсировал документальные проекты и снялся в фильме Алексея Балабанова «Я тоже хочу».

За годы работы журналист занимал должность заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», был приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководил продюсерским центром «Петербург — Культура».

Кадры с легендарным журналистом — в фотогалерее NEWS.ru.