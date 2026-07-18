От «Ленина — гриба» до «Тихого дома»: умер журналист Сергей Шолохов

Умер советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. Что об этом известно, какая причина смерти, чем прославился?

Сообщение о смерти

Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил 18 июля 2026 года в социальных сетях его пасынок Всеволод Москвин. Он не указал причины смерти.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в публикации.

Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы «Золотое перо — 96» в номинации «Журналист года» и академиком киноакадемии «Ника».

Биография Шолохова

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Высшее образование получил на филологическом факультете Ленинградского государственного университета, после чего окончил аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и защитил кандидатскую диссертацию по искусствоведению.

Его профессиональная карьера на Ленинградском телевидении началась в 1987 году, когда он стал редактором киноредакции. Настоящую популярность Шолохову принесла общественно-политическая программа «Пятое колесо». Особое место в истории отечественного телевидения занял выпуск 1991 года, созданный совместно с музыкантом Сергеем Курехиным. Передача, известная как «Ленин — гриб», была построена в жанре псевдодокументального расследования и впоследствии превратилась в один из самых узнаваемых телевизионных мемов на постсоветском пространстве.

С 1991 года Шолохов стал автором и бессменным ведущим программы «Тихий дом», посвященной киноискусству и культурной жизни. В разные годы он вел репортажи с крупнейших международных кинофестивалей, входил в состав жюри российских и зарубежных киносмотров, а также выступал продюсером документальных проектов о знаковых фигурах отечественного кино, среди которых Алексей Герман, Никита Михалков, Кирилл Лавров и Алексей Балабанов. Кроме того, Шолохов появился в картине Балабанова «Я тоже хочу», где исполнил роль телеведущего.

За годы профессиональной деятельности он также занимал должность заместителя председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», работал приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководил продюсерским центром «Петербург — Культура», специализирующимся на создании телевизионных программ и документального кино.

В 2022 году Сергей Шолохов пережил тяжелую утрату: после перенесенной операции в одной из больниц Санкт-Петербурга умерла его супруга — писательница, публицист, театральный и кинокритик Татьяна Москвина. Ей было 63 года. Именно Шолохов тогда сообщил о ее смерти.

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