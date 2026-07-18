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18 июля 2026 в 13:09

Королевская семья Британии: новости, требование Карла III сменить имя Кейт

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пережила давление со стороны Карла III, который требовал от нее смены имени. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 18 июля?

Зачем Миддлтон заставляли сменить имя

Кейт Миддлтон после того, как вышла замуж за принца Уильяма столкнулась не только с новыми обязанностями, но и с давлением со стороны свекров — нынешнего короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы, сообщает RadarOnline.

По словам королевского биографа Кристофера Андерсена, монарх убеждал ее изменить написание своего имени с Catherine на Katherine, несмотря на то, что она всю жизнь использовала первый вариант.

«Камилла посчитала чрезмерным, что в основной королевской семье будет три имени на букву „C“ — Charles, Camilla, Catherine, — и решила, что смена буквы на позволит четко выделить новую принцессу», — сообщил он.

Уильям, как пишет источник, счел это предложение оскорбительным не только для своей жены, но и для ее родителей, которые выбрали ей имя и его написание при рождении.

«Уильям отреагировал очень бурно. Он был в ярости и счел предложение о смене имени ненужным вмешательством и, что еще важнее, неуважением к семье Миддлтон.По его мнению, менять имя жены ради того, чтобы оно соответствовало изящному набору королевских инициалов, было совершенно неприемлемо. Он был по-настоящему зол», — заявил инсайдер.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Какая привычка Кейт раздражала Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II дала ряд наставлений Кейт Миддлтон после того, как она присоединилась к королевской семье. В частности, она напомнила ей о необходимости быть более краткой во время официальных выходов, поскольку из-за общительности принцессы график мероприятий постоянно нарушался, пишет RadarOnline.

«Это не была критика — это был практический совет. По сути, это рекомендация „молчи почаще“ от той, кто в совершенстве исполняла свою роль. Кейт слишком много болтала, когда только присоединилась к королевской семье», — заявил инсайдер.

Миддлтон ранее в интервью также признавалась в наличии соответствующей проблемы.

«Я думаю, что публичные входы — это настоящее искусство. В семье все дразнят меня за то, что я слишком долго болтаю, так что, думаю, мне еще нужно немного подучиться и получить еще несколько советов, я полагаю», — добавила она.

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