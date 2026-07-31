Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон в слезах из-за сына

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон переживает непростой эмоциональный период. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 31 июля?

Что известно о состоянии Миддлтон

Издание The Closer со ссылкой на источники во дворце сообщает, что Кейт Миддлтон «искренне расстроена и пролила немало слез», осознавая, что скоро привычный уклад жизни семьи изменится.

Эмоциональные переживания принцессы связаны с тем, что их с принцем Уильямом старший сын Джордж вскоре отправится в Итонский колледж. Несмотря на то, что образовательное учреждение находится неподалеку, Миддлтон расстроена, что не сможет видеть ребенка каждый день.

«Для нее это расставание со своим маленьким сыном», — сообщил инсайдер.

По данным источника, Уэльские текущее лето решили посвятить Джорджу и детям.

«Кейт хочет, чтобы оно было наполнено счастливыми воспоминаниями, потому что она знает, что жизнь скоро изменится для всех них», — говорится в статье.

Действительно ли Карл III готов помириться с Гарри

Принц Гарри совершит новый визит в Великобританию в сентябре 2026 года для участия в ежегодной благотворительной премии WellChild Awards. На этот период король Карл III предложил младшему сыну остановится в Букингемском дворце, сообщает The Sun.

По данным издания, герцог Сассекский согласился воспользоваться приглашением. Этот жест рассматривают как возможный шаг к примирению после продолжительного периода напряженных отношений между отцом и сыном. Будут ли Гарри сопровождать супруга Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет, пока остается неизвестным.

Из-за потери права на оплачиваемую налогоплательщиками охрану Гарри вынужден соблюдать регламент: он обязан уведомлять британские службы безопасности о своем визите минимум за месяц, так как все его судебные иски по поводу восстановления защиты были отклонены.

Во время предыдущего визита Сассекские не останавливались в Лондоне. Причиной стали опасения Гарри из-за отсутствия охраны. Он считает, что пребывание в столице без специальной защиты опасно для него и его семьи.

Что известно о напряженных отношениях Карла III и Уильяма

Королевский биограф Хьюго Викерс заявил, что между Карлом III и принцем Уильямом есть ряд разногласий и их отношения нельзя назвать безоблачными, сообщает Page Six. По словам эксперта, проблема кроется в характере наследника престола.

«Проблема с Уильямом в том, что он думает, будто знает лучше всех. <...> Стоит дать ему шанс. Возможно, он станет превосходным королем», — отметил он.

Несмотря на разногласия, Карл III и Уильям продолжают работать вместе, поскольку принимаемые монархом решения напрямую влияют на будущее наследника престола.

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