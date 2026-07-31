Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 31 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 31 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 31 июля, будет осуществляться свободная продажа нескольких видов топлива, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Где можно купить бензин в Севастополе 31 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что 31 июля в свободной продаже появится три вида топлива: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров) и АИ-100 (40 литров).

«По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров) и пропан-бутан (40 литров). Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру», — заявил он.

Развожаев рассказал, что лимит 40 литров завтра также будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1 и Таврида-2.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пропан-бутан. Заправка будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Напоминаю, что заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров. (Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров). Заправить газ в баллоны можно будет завтра на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом», — объяснил губернатор Севастополя.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 31 июля

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что на восьми АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

«На АЗС „АТАН“ с 10:00 топливо будет доступно в пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — АИ-95 Ultra, А-92, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-95 Ultra, А-92, г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — А-95 Ultra, А-92, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — АИ-95 Ultra, А-92, г. Феодосия пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — А-92, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — А-92, г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-95 Ultra, А-92. Напоминаю об ограничениях: не более 20 литров на одно транспортное средство; заправка в канистры запрещена», — добавил Ким.

В Ялте бензин в свободной продаже сегодня, 31 июля, появится на двух АЗС, заявили в администрации города.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С 10:00 будет открыта продажа на заправках АТАН по адресам: Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, ориентировочно на 150 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 150 машин по 20 литров. Алупка, Южнобережное шоссе, 9/А: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров, А-92, ориентировочно на 100 машин по 20 литров. Не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. Оплата за наличный расчет», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ялты.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

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