Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции

Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции Адвокат Дурова заявил, что ему нечего сказать о расследовании дела во Франции

Французский адвокат основателя Telegram Павла Дурова Давид-Оливье Камински в интервью РИА Новости отметил, что ему нечего сказать о ходе расследования в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного. Разбирательство началось в 2024 году.

Мне нечего заявить по этому делу, — сказал Камински.

Накануне Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Предпринимателю предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также экстремистскими организациями для подготовки преступлений на территории РФ.

Также депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Дуров хорохорится, иронизируя над статусом террориста. Парламентарий отметил, что предприниматель напрасно игнорирует серьезность предъявляемых со стороны российских властей претензий. По его словам, в России только за прошлый год заведено около 700 тыс. уголовных дел, связанных с киберпреступлениями.