В Госдуме ответили на ироничный пост Дурова о признании его террористом Депутат Толмачев: Дуров хорохорится, иронизируя над своим статусом террориста

Основатель Telegram Павел Дуров в своем публичном канале хорохорится, иронизируя над статусом террориста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий отметил, что предприниматель напрасно игнорирует серьезность предъявляемых со стороны российских властей претензий.

А понимает ли Дуров, кто кого может заблокировать в реальности? Почему же основатель Telegram в своем сообщении не пишет о требованиях по блокировке мошенников, дропперов и вербовщиков? Почему руководство мессенджера сделало вид, что не замечает противоправных действий, из-за которых жертвами становятся подростки? Казалось бы, все просто — достаточно ограничить активность киберпреступных сообществ, на которые неоднократно указывали сами пользователи. Разумеется, Дуров хорохорится, но закон есть закон. Если не блокируешь террористов и попустительствуешь экстремистам, однажды можешь оказаться среди них. Жаль, что пользователи приложения оказались заложниками ошибок его менеджмента, — высказался Толмачев.

Он добавил, что в России только за 2025 год заведено около 700 тыс. уголовных дел, связанных с киберпреступлениями. По его словам, они составляют более трети от всех зарегистрированных случаев правонарушений.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Дуров доигрался с невыполнением требований российских властей, поэтому Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов. По его словам, претензии к Telegram касались не всей платформы, а лишь отдельных каналов, которые использовались в противоправных целях.