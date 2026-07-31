Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:03

В Госдуме ответили на ироничный пост Дурова о признании его террористом

Депутат Толмачев: Дуров хорохорится, иронизируя над своим статусом террориста

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель Telegram Павел Дуров в своем публичном канале хорохорится, иронизируя над статусом террориста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий отметил, что предприниматель напрасно игнорирует серьезность предъявляемых со стороны российских властей претензий.

А понимает ли Дуров, кто кого может заблокировать в реальности? Почему же основатель Telegram в своем сообщении не пишет о требованиях по блокировке мошенников, дропперов и вербовщиков? Почему руководство мессенджера сделало вид, что не замечает противоправных действий, из-за которых жертвами становятся подростки? Казалось бы, все просто — достаточно ограничить активность киберпреступных сообществ, на которые неоднократно указывали сами пользователи. Разумеется, Дуров хорохорится, но закон есть закон. Если не блокируешь террористов и попустительствуешь экстремистам, однажды можешь оказаться среди них. Жаль, что пользователи приложения оказались заложниками ошибок его менеджмента, — высказался Толмачев.

Он добавил, что в России только за 2025 год заведено около 700 тыс. уголовных дел, связанных с киберпреступлениями. По его словам, они составляют более трети от всех зарегистрированных случаев правонарушений.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Дуров доигрался с невыполнением требований российских властей, поэтому Росфинмониторинг внес предпринимателя в перечень террористов и экстремистов. По его словам, претензии к Telegram касались не всей платформы, а лишь отдельных каналов, которые использовались в противоправных целях.

Власть
Павел Дуров
Россия
террористы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об освобожденных за неделю населенных пунктах
Юный россиянин хотел уйти на СВО и устроить теракт
Военные объяснили важность освобождения Веровки в Харьковской области
Зеленский назвал цифру потерь ВСУ
Юрист из дела Маска оказался в центре скандала из-за видео
IT-эксперт ответила, заменит ли ИИ дизайнеров
В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.