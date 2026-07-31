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31 июля 2026 в 11:09

Операторы связи «обнулят» мобильный трафик МАКС

Операторы связи договорились сделать мобильный трафик МАКС бесплатным

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Операторы связи «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 договорились с мессенджером МАКС об обнулении платы с 1 августа за весь мобильный трафик, приходящийся на него, сообщили в пресс-службе МАКС. Использование данной платформы перестанет тарифицироваться, что значит, что пакеты мобильных данных абонентов не будут уменьшаться.

Им [МАКС] можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились, — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что банки заняли около 10% рынка мобильной связи и запускали собственных виртуальных операторов. За несколько лет такие сервисы появились у крупнейших игроков, включая Т-Банк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предположил, что в России может быть ограничена возможность регистрироваться в социальных сетях для детей младше 14 лет. По его оценке, определенные ограничения могли быть реализованы уже в ближайшие два-три года.

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