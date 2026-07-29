Стало известно, зачем банки захватывают рынок мобильной связи

Банки заняли около 10% рынка мобильной связи и запускают собственных виртуальных операторов, сообщает «Коммерсант». За несколько лет такие сервисы появились у крупнейших игроков, включая Т-Банк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Эксперты объясняют, что цель банков не только заработать на связи, но и удерживать клиентов внутри своих экосистем.

Банковские операторы работают по модели MVNO, арендуя инфраструктуру у крупных сотовых компаний. Они привлекают пользователей бонусами за перенос номера, скидками и дополнительными сервисами. При этом полностью конкурировать с «большой четверкой» операторов связи банки пока не смогут.

По прогнозам, к 2030 году доля виртуальных операторов может вырасти до 16,5% рынка. Помимо банков, собственные MVNO планируют развивать крупные технологические компании и ритейлеры.

Ранее операторы связи сообщили о запуске режима аварийного роуминга в Крыму и Севастополе для сохранения мобильной связи при отключении электроэнергии на базовых станциях. Технология позволяет устройствам автоматически подключаться к доступным сетям при сбоях в работе основной системы.