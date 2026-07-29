Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 13:33

Стало известно, зачем банки захватывают рынок мобильной связи

Банковские сим-карты заняли 10% рынка мобильной связи в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Банки заняли около 10% рынка мобильной связи и запускают собственных виртуальных операторов, сообщает «Коммерсант». За несколько лет такие сервисы появились у крупнейших игроков, включая Т-Банк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Эксперты объясняют, что цель банков не только заработать на связи, но и удерживать клиентов внутри своих экосистем.

Банковские операторы работают по модели MVNO, арендуя инфраструктуру у крупных сотовых компаний. Они привлекают пользователей бонусами за перенос номера, скидками и дополнительными сервисами. При этом полностью конкурировать с «большой четверкой» операторов связи банки пока не смогут.

По прогнозам, к 2030 году доля виртуальных операторов может вырасти до 16,5% рынка. Помимо банков, собственные MVNO планируют развивать крупные технологические компании и ритейлеры.

Ранее операторы связи сообщили о запуске режима аварийного роуминга в Крыму и Севастополе для сохранения мобильной связи при отключении электроэнергии на базовых станциях. Технология позволяет устройствам автоматически подключаться к доступным сетям при сбоях в работе основной системы.

Общество
банки
мобильная связь
мобильные операторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую журналистку осудили по закрытому делу на 12 лет
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Брат Блиновской раскрыл, на что готов пойти ради обжалования приговора
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.