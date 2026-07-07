Крымчане и севастопольцы останутся со связью даже при отключении вышек

Крымчане и севастопольцы останутся со связью даже при отключении вышек В Крыму и Севастополе операторы связи включили экстренный роуминг

Операторы связи активировали режим аварийного роуминга в Крыму и Севастополе, что обеспечивает возможность сохранения связи при отключении электроэнергии на базовых станциях, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора связи «Волна». Данная технология предназначена для повышения стабильности мобильной связи и позволяет устройствам автоматически подключаться к любой доступной сети при временных ограничениях в работе основной системы оператора.

Специалисты советуют абонентам предварительно активировать функцию «Роуминг данных» в настройках своих телефонов. Для пользователей «Волны» связь функционирует в штатном режиме, при этом номер, тариф, подключенные услуги и стоимость услуг остаются неизменными. О запуске аварийного роуминга также проинформировали операторы «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком».

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена, городские подстанции переключены на резервные схемы. Глава города уточнил, что перебои были вызваны повреждением объектов энергоинфраструктуры за пределами региона.