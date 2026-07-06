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06 июля 2026 в 17:25

Развожаев заявил о восстановлении подачи электроэнергии в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подача электроэнергии в Севастополе полностью восстановлена, городские подстанции переключены на резервные схемы, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Глава города уточнил, что перебои были вызваны повреждением объектов энергоинфраструктуры за пределами региона.

Враг продолжает наносить удары по инфраструктуре Крымского полуострова. Сегодня из-за повреждения части объектов за пределами нашего региона временно была ограничена подача электроэнергии во всем городе. Сейчас подача электричества полностью восстановлена, подстанции переключены на резервные схемы, — говорится в сообщении.

Ситуация может измениться в любой момент, энергосистема готова к возможным отключениям, предупредил губернатор.

До этого Херсонская область осталась без электроэнергии из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. В списке обесточенных территорий оказались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский, Новокаховский, Чаплынский, Каланчакский, Великолепетихский и Верхнерогачикский муниципальные округа.

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Михаил Развожаев
электроснабжение
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