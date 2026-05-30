30 мая 2026 в 10:33

В России улучшат качество мобильного интернета

В России одобрили меры по развитию доступности мобильного интернета в селах

Правительство России утвердило новый механизм, направленный на повышение доступности мобильной связи и интернета в сельской местности и на федеральных трассах, сообщили в пресс-службе кабмина. Приоритет при включении в перечень будет отдаваться населенным пунктам с наибольшей численностью населения и участкам дорог, где услуги мобильной связи предоставляют наименьшее число операторов.

Правительство утвердило постановление о порядке и сроках формирования перечня территорий совместного использования радиоэлектронных средств. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на отдельных участках федеральных автодорог, — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территорий в специальный перечень и направлять их в Минцифры ежегодно до 15 марта. Ведомство в течение 30 дней рассмотрит эти предложения и передаст их операторам связи для подтверждения технической возможности совместного использования радиоэлектронных средств. Окончательный перечень Минцифры будет утверждать по согласованию с Минтрансом не позднее 1 сентября.

Ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что Министерство цифрового развития проработало технические решения для стабильной работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Операторы связи активно тестируют новые алгоритмы работы в реальных условиях.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

