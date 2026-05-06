06 мая 2026 в 10:53

Россияне стали чаще использовать СМС

Россияне стали на 40% чаще слать СМС во время майских праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Итоги первых майских праздников показали, что россияне стали чаще пользоваться СМС на фоне ограничений мобильного интернета в Москве и некоторых регионах, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. Он отметил, что рост в этом году заметили еще до начала праздников, тогда увеличение составило 25–30%. По словам Кускова, во время выходных и массовых выездов на природу к этому добавились еще 5–10%.

Учитывая те ограничения, которые стали возникать в регионах и в Москве в обыкновенный период, и в том числе в майские праздники, конечно же, — сказал эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин предупредил, что при использовании общественного Wi-Fi не следует вводить личные данные, так как злоумышленники могут подключиться к Сети и отследить историю поиска. По этой причине при работе с браузером лучше не заходить на страницы банков или сайты, где вводятся персональные данные. При ограничениях интернета Горелкин порекомендовал заранее скачивать банковские приложения перед выходом из дома.

