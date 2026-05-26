26 мая 2026 в 13:21

Визит Путина в Казахстан состоится 27 мая

Песков: государственный визит Путина в Казахстан состоится 27 мая

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоится завтра, 27 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин вечером прибудет в Астану, где начнет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба Кремля.

Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане, — сказал Песков.

Также Песков заявил, что послезавтра российский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мероприятие также пройдет в Казахстане.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев и Путин намерены обсудить текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства. Также будут обсуждаться союзнические отношения между двумя странами.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

