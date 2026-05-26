Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 13:56

Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России

ГД приняла закон об аресте имущества за преступления против России за рубежом

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арест имущества граждан, совершивших за рубежом правонарушения против интересов России. Это относится к нескольким статьям, включая незаконное получение информации, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, а также злоупотребление свободой СМИ.

В третьем чтении документ поддержали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. Законопроект был принят в первом чтении еще в мае 2025 года. Изначально предлагалось убрать конкретные статьи и наказывать за любые правонарушения против интересов РФ, но ко второму чтению перечень все же дополнили.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев заявил, что в стране нужно усилить контроль над нелегальными финансовыми структурами. Обращение людей к «черным» кредиторам часто оборачивается крупными денежными трудностями, пояснил парламентарий.

Кроме того, Верховный суд РФ внес законопроект об уменьшении максимальных сроков тюремного заключения за покупку и хранение наркотиков в крупных и особо крупных объемах. Поправки затрагивают статью 228 УК РФ.

Власть
Россия
Госдума
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ошибка»: в ГД предупредили Армению о последствиях антироссийского курса
Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон
«Сопоставимы с ядерным оружием»: эксперт раскрыл, что могут «Орешники»
Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы
В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе
Как сделать дом уютнее без ремонта и лишних покупок
«Задушит»: Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика
Политолог раскрыл, что ждет Молдавию после выхода из СНГ
Британия расширила антироссийские санкции
Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией
Госдума обратится к зарубежным парламентам после теракта в Старобельске
Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО
Синоптик раскрыла, когда в Москве закончатся дождливые дни
Безрукова отреагировала на планы звезды «Бригады» баллотироваться в ГД
Погода в Москве в среду, 27 мая: осадки в смешанной фазе и холод до +2
Политолог назвал вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с РФ
В Евросоюзе отказались эвакуировать дипломатов из Киева
Немов назвал лучший вид спорта для детей
Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России
Постпред России осудил ОБСЕ за позицию по атаке на Старобельск
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.