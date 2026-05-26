Госдума одобрила новую меру наказания за преступления против России ГД приняла закон об аресте имущества за преступления против России за рубежом

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арест имущества граждан, совершивших за рубежом правонарушения против интересов России. Это относится к нескольким статьям, включая незаконное получение информации, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, а также злоупотребление свободой СМИ.

В третьем чтении документ поддержали 384 депутата, против и воздержавшихся не было. Законопроект был принят в первом чтении еще в мае 2025 года. Изначально предлагалось убрать конкретные статьи и наказывать за любые правонарушения против интересов РФ, но ко второму чтению перечень все же дополнили.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев заявил, что в стране нужно усилить контроль над нелегальными финансовыми структурами. Обращение людей к «черным» кредиторам часто оборачивается крупными денежными трудностями, пояснил парламентарий.

Кроме того, Верховный суд РФ внес законопроект об уменьшении максимальных сроков тюремного заключения за покупку и хранение наркотиков в крупных и особо крупных объемах. Поправки затрагивают статью 228 УК РФ.