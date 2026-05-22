В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами Депутат Камнев призвал усилить контроль за неофициальными кредиторами

В России необходимо ужесточить надзор за нелегальными финансовыми организациями, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. По его словам, обращение граждан к черным кредиторам нередко приводит к серьезным финансовым проблемам.

Проблема микрофинансового рынка в России носит системный характер. Когда граждане не могут получить деньги в легальном секторе, они уходят к черным кредиторам, где нет ни закона, ни защиты, ни человеческого отношения. Таким образом людей загоняют в долговую яму, используют угрозы, психологическое давление, незаконные схемы взыскания. Введение биометрии само по себе не решает проблему. КПРФ считает, что необходимо ужесточать ответственность для неофициальных торговцев микрозаймами, усиливать контроль за деятельностью коллекторов и в целом снижать зависимость граждан от МФО, — высказался Камнев.

Он отметил, что рост числа нелегальных кредиторов — результат многолетней политики, в рамках которой МФО фактически заменили нормальную социальную и банковскую систему. По словам депутата, если государство ужесточает требования к легальному рынку, оно должно одновременно ограничивать деятельность нелегальных кредиторов и расширять доступ граждан к безопасным финансовым услугам.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил обеспечить граждан доступными кредитами для помощи в выходе из долговой ямы. По его словам, государству стоит рассмотреть создание специального банка для реализации этой инициативы.