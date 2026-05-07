В Госдуме нашли надежный способ уберечь россиян от долговой ямы

Граждан необходимо обеспечить доступными кредитами, чтобы они смогли выбираться из долговой ямы, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, для реализации инициативы государству стоит рассмотреть создание специализированного банка.

Государство должно прийти на помощь безнадежным должникам. Число обнаруженных нелегальных кредиторов в РФ в первом квартале 2026 года выросло на 36%, до 472 компаний. Абсолютно прогнозируемый результат. Сначала страну посадили на кредитную иглу, потом, сняв сливки, банкиры стали все разборчивее относиться к клиентам. Тогда населению подсунули альтернативу в виде МФО, где деньги давали без вопросов, но под грабительский процент. Нужен легальный источник дешевых кредитных ресурсов для населения, и предоставить его может только государство, возможно, в виде специализированного госбанка, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что после того как люди попали в долговую яму, перед ними захлопнули дверь: банки и МФО отказывают более чем в 80% заявок. По словам депутата, речь идет о миллионах граждан, которые берут новые кредиты для погашения старых. Парламентарий заключил, что из-за безвыходной ситуации заемщики вынуждены обращаться к «черным» кредиторам.

Ранее экономист Денис Сочнев предупредил, что завуалированные формулировки и мелкий шрифт в кредитных договорах могут свидетельствовать о потенциальной опасности таких продуктов. По его словам, особенно рискованными могут быть условия, предусматривающие изменение процентной ставки.