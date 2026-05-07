День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:40

В Госдуме нашли надежный способ уберечь россиян от долговой ямы

Депутат Миронов призвал обеспечить россиян дешевыми кредитами

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Граждан необходимо обеспечить доступными кредитами, чтобы они смогли выбираться из долговой ямы, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, для реализации инициативы государству стоит рассмотреть создание специализированного банка.

Государство должно прийти на помощь безнадежным должникам. Число обнаруженных нелегальных кредиторов в РФ в первом квартале 2026 года выросло на 36%, до 472 компаний. Абсолютно прогнозируемый результат. Сначала страну посадили на кредитную иглу, потом, сняв сливки, банкиры стали все разборчивее относиться к клиентам. Тогда населению подсунули альтернативу в виде МФО, где деньги давали без вопросов, но под грабительский процент. Нужен легальный источник дешевых кредитных ресурсов для населения, и предоставить его может только государство, возможно, в виде специализированного госбанка, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что после того как люди попали в долговую яму, перед ними захлопнули дверь: банки и МФО отказывают более чем в 80% заявок. По словам депутата, речь идет о миллионах граждан, которые берут новые кредиты для погашения старых. Парламентарий заключил, что из-за безвыходной ситуации заемщики вынуждены обращаться к «черным» кредиторам.

Ранее экономист Денис Сочнев предупредил, что завуалированные формулировки и мелкий шрифт в кредитных договорах могут свидетельствовать о потенциальной опасности таких продуктов. По его словам, особенно рискованными могут быть условия, предусматривающие изменение процентной ставки.

Власть
россияне
кредиты
банки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.