Экономист перечислил признаки опасного кредита

Запутанные формулировки и «мелкий шрифт» являются признаками опасного кредита, рассказал Lenta.ru экономист Денис Сочнев. Он подчеркнул, что наиболее рискованными могут стать положения о плавающей процентной ставке.

В отличие от прозрачных условий — например, когда ставка зависит от наличия страховки, — такие механизмы создают неопределенность и делают финансовую нагрузку труднопрогнозируемой, — заявил Сочнев.

Экономист отметил, что важен статус кредитора — отсутствие в реестре ЦБ и лицензии на ведение деятельности может привести в дальнейшем к негативным последствиям. Он посоветовал всегда проверять статус организации и внимательно изучать условия договора перед подписанием.

Ранее журналистка Мария Иваткина рассказала, что во время оформления микрозайма важно не торопиться, сохранять внимательность и критическое мышление — такой подход позволит избежать навязывания дополнительных услуг от МФО. Она предупредила, что финансовые организации могут прописать в договоре расклады Таро, гороскопы, натальные карты, расшифровку снов, подбор аналогов лекарств и другие опции.