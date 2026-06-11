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11 июня 2026 в 11:51

Экономист ответил, ждет ли россиян волна поломок кондиционеров

Экономист Рыбальченко: волны поломок кондиционеров не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Волны поломок кондиционеров в 2026 году не будет, заявил LIFE.ru инженер-физик, экономист, преподаватель Государственного университета управления (ГУУ) Илья Рыбальченко. Он отметил, что для массовых поломок необходим одинаковый срок эксплуатации устройств.

Например, пух — он у нас каждый год, и в конце сезона необходимо просто чистить кондиционер, и проблемы нет. Сегодняшние кондиционеры, в общем-то, защищены от многих факторов. Сегодня кондиционеры вообще в Африке прекрасно работают, где сплошной песок попадает во внешние блоки, — рассказал Рыбальченко.

Экономист подчеркнул, что качество китайских кондиционеров значительно улучшилось, и они стали реже выходить из строя. По его словам, количество жарких дней увеличивается, что стимулирует интерес к установке таких устройств.

Ранее инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов рассказал, что перед тем, как почистить кондиционер, следует отключить его от сети. Специалист подчеркнул, что после этого следует открыть крышку внутреннего блока и достать оттуда фильтры.

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