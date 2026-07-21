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21 июля 2026 в 21:39

Тверской суд отправил в СИЗО фигурантов громкого дела

Суд арестовал трех менеджеров ГК «Протектор» по уголовному делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Тверской суд Москвы отправил под стражу трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости. Речь идет о Д. Н. Гетто, Т. П. Тарасовой и О. Л. Провоторовой, которых СМИ называют топ-менеджерами ГК «Протектор».

Согласно данным судебной картотеки, 18 июля суд удовлетворил ходатайство следствия об их аресте. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Мера пресечения избрана в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере. Иные обстоятельства дела в опубликованных материалах суда не уточняются.

Ранее следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело о предполагаемом хищении 12 млрд рублей при поставках авиационных запчастей для российских авиакомпаний. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены трем фигурантам, суд заключил их под стражу.

Кроме того, в Санкт-Петербурге курьер телефонных аферистов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Мужчина забрал деньги у пожилых жертв в размере около 1 млн рублей.

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