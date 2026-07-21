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21 июля 2026 в 23:21

Попытка сделать красивый снимок обернулась трагедией в Турции

Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В турецкой провинции Трабзон турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки, передает агентство DHA. Его брат пытался прийти на помощь, но обоих унесло сильным течением.

Инцидент произошел в районе Демиркапы округа Чайкара, где семья проводила отпуск. Спасателям удалось вытащить Омара Альхарби, а врачи констатировали смерть 39-летнего Абдулазиза Альхарби.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили, что в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружено тело 68-летнего мужчины. Поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка, после того как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

Кроме того, пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.

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