Попытка сделать красивый снимок обернулась трагедией в Турции Турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку

В турецкой провинции Трабзон турист из Саудовской Аравии погиб после падения в горную реку во время фотосъемки, передает агентство DHA. Его брат пытался прийти на помощь, но обоих унесло сильным течением.

Инцидент произошел в районе Демиркапы округа Чайкара, где семья проводила отпуск. Спасателям удалось вытащить Омара Альхарби, а врачи констатировали смерть 39-летнего Абдулазиза Альхарби.

Ранее в ГУ МЧС России сообщили, что в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружено тело 68-летнего мужчины. Поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются, обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка, после того как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

Кроме того, пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.