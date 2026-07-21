Трамп сделал громкое заявление по возможной блокаде Саудовской Аравии Трамп: США пойдут на конфронтацию с хуситами в случае блокады Саудовской Аравии

США предпримут необходимые меры против хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», если они действительно устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами. Трансляция переговоров проходит на канале Белого дома на платформе YouTube.

Пока никакой блокады нет. Она возможна. Но если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся. Мы уже делали нечто схожее с хуситами и долго ничего от них не слышали, — заявил Трамп.

Глава Белого дома подметил, что после последнего столкновения США и военизированной группировки те ничего не предпринимали на протяжении 45 дней. Кроме того, обе стороны оставили друг друга в покое. По словам Трампа, Штаты предпримут меры, если действительно возникнут проблемы.

Ранее хуситы объявили о начале морской блокады против Саудовской Аравии. По словам их представителя Яхьи Сариа, они оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию».