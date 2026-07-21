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21 июля 2026 в 18:32

Трамп сделал громкое заявление по возможной блокаде Саудовской Аравии

Трамп: США пойдут на конфронтацию с хуситами в случае блокады Саудовской Аравии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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США предпримут необходимые меры против хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», если они действительно устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами. Трансляция переговоров проходит на канале Белого дома на платформе YouTube.

Пока никакой блокады нет. Она возможна. Но если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся. Мы уже делали нечто схожее с хуситами и долго ничего от них не слышали, — заявил Трамп.

Глава Белого дома подметил, что после последнего столкновения США и военизированной группировки те ничего не предпринимали на протяжении 45 дней. Кроме того, обе стороны оставили друг друга в покое. По словам Трампа, Штаты предпримут меры, если действительно возникнут проблемы.

Ранее хуситы объявили о начале морской блокады против Саудовской Аравии. По словам их представителя Яхьи Сариа, они оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию».

США
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
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хуситы
Ансар Аллах
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