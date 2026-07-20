Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, заявил в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» в ответ на действия Эр-Рияда.

Вооруженные силы Йемена (хуситы. — NEWS.ru) объявляют о запрете на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления, — отметил Сариа.

Ранее член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарах заявил, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов. По его мнению, подобное вмешательство не служит интересам самого Вашингтона. Он также намекнул, что такие действия американцев могут привести к закрытию Баб‑эль‑Мандебского пролива.

До этого Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Саны, который находится под контролем движения «Ансар Аллах». Как уточнили в Министерстве обороны страны, целью было предотвратить посадку иранского самолета.