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13 июля 2026 в 15:06

Армия Йемена ударила по аэропорту Саны из-за одного самолета

Йемен ударил по аэропорту Саны для предотвращения посадки иранского самолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Йемена нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Саны, который находится под контролем движения «Ансар Аллах», сообщает государственное агентство SABA. Как заявили в Министерстве обороны страны, целью было предотвратить посадку иранского самолета.

Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару, — говорится в заявлении ведомства.

Незадолго до атаки Минобороны призвало граждан немедленно покинуть территорию аэропорта и не приближаться к объекту. В ведомстве также заявили о готовности перехватывать любые самолеты, которые попытаются нарушить воздушное пространство страны, подчеркнув, что такие меры направлены на защиту суверенитета Йемена.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что шиитское движение «Ансар Аллах» применило зенитные ракеты против боевых самолетов Саудовской Аравии. По его словам, самолеты нарушили воздушное пространство Йемена.

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