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02 августа 2026 в 16:51

Россиянка Жовнер завоевала золото на чемпионате Европы в Италии

Российские гребцы завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянка Мария Жовнер завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по академической гребле, сообщает портал Sports.ru. На турнире в итальянском Варезе спортсменка стала лучшей в соревнованиях одиночек легкого веса. В финальном заезде она преодолела дистанцию за 7 минут 30,47 секунды, уверенно опередив своих соперниц.

Серебряная награда досталась представительнице Нидерландов Тоске Кеттлер, а бронза ушла гречанке Гавриэле Лиолиу. Стоит отметить, что Жовнер улучшила свой прошлый результат: на ЧЕ-2025 она заняла в этой же дисциплине третье место.

Успешно выступил и российский экипаж четверки без рулевого в составе Екатерины Жевлаченко, Екатерины Глазковой, Марины Рубцовой и Валентины Плаксиной, взявший ранее бронзовые медали. Все отечественные спортсмены принимают участие в континентальном первенстве в нейтральном статусе.

Ранее российский саблист Павел Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию. Он победил в финале представителя Республики Корея До Кен Дона на соревнованиях в Гонконге. Россиянин победил оппонента со счетом 15:7. Это первая медаль российской сборной на международных турнирах после возвращения флага и гимна.

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