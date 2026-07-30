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30 июля 2026 в 20:40

Российских боксеров допустили к соревнованиям World Boxing

World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

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Организация World Boxing приняла решение снять ограничения с российских спортсменов и разрешить им выступать на международных турнирах под национальной символикой, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. В апреле World Boxing допустила российских боксеров к соревнованиям, но только в нейтральном статусе.

Российский бокс возвращается на мировую арену <…> World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях, — написал он.

Ранее Дегтярев заявил, что решение Международной федерации гандбола (IHF) снять ограничения с российских команд стало следствием ускорения процесса по полноценному возвращению отечественных спортсменов на международные соревнования. По его словам, теперь российские команды смогут участвовать в турнирах под эгидой IHF.

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