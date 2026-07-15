Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам Дегтярев назвал допуск гандболистов ускорением процесса по возвращению на арену

Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения с российских команд, допустив их до участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, это решение является следствием значительного ускорения процесса по полноценному возвращению отечественных спортсменов на международную арену.

Международная федерация гандбола сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой. Это решение стало продолжением поэтапного возвращения, — написал Дегтярев.

Ранее глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах заявил, что следует допустить возвращение российских атлетов на международную арену. Он призвал не подходить к вопросу исключительно в черно-белых тонах.

До этого Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение МОК о снятии всех ограничений с российских спортсменов и Олимпийского комитета России. В организации также подчеркнули, что спорт должен оставаться независимым от политических факторов.