Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян World Gymnastics выступила за решение МОК вернуть российских спортсменов

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с российских спортсменов и Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили представители организации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте федерации.

В организации также подчеркнули, что спорт должен оставаться независимым от политических факторов. Так как он способствует единству.

Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что решение МОК о снятии ограничений с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших санкций. Он напомнил, что Москва уже отстаивала свои интересы в судах, в том числе по делу о возвращении лыжников.

Тогда же представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе сказала, что Еврокомиссия серьезно озабочена рекомендацией МОК об отмене ограничений против России. По ее словам, ЕК призывает не допускать российских спортсменов до международных соревнований.