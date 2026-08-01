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01 августа 2026 в 07:24

Беженец рассказал, сколько стоило уехать с Украины в 2023 году

РИА Новости: таможенники на Украине в 2023 году брали $7 тыс. за выезд из страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Таможенники на Украине в 2023 году брали взятки за выезд из страны, рассказал РИА Новости украинский беженец. По его словам, сумма, которую требовали за выезд из страны, достигала $7 тыс. (556 тыс. рублей).

Пройти границу или пересечь границу стоило $7 тыс. $7 тыс. — само пересечение, а за $500 просто по кругу я бы добрался домой. Тогда еще на автобусе можно было ехать, тогда еще не ловили ТЦК, — рассказал он.

Беженец объяснил, что деньги передавались водителю автобуса. Он договаривался с сотрудниками таможни, и после этого на украинской границе оформляли официальное пересечение.

Ранее начальника одного из отделов одесского районного ТЦК задержали в поселке Доброслав по подозрению в получении взятки. Он требовал талоны на 500 литров дизельного топлива стоимостью 44 950 грн (79,7 тыс. рублей). Предполагается, что взамен он обещал снять военнообязанного с розыска, чтобы тот смог устроиться на работу и получить бронь на предприятии.

До этого стало известно, что в ходе бунта местные жители перевернули автомобиль сотрудников ТЦК. Толпа возмущенных граждан заблокировала машину военкомов, которые пытались задержать уклониста, находившегося в розыске. Мэр Львова Андрей Садовой подтверждал факт протестных действий.

Европа
Украина
ТЦК
таможни
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