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01 августа 2026 в 07:50

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 августа: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
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В ночь на 1 августа Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 274 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 31 июля до 07:00 мск 1 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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