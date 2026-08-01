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01 августа 2026 в 07:11

В РАН посоветовали россиянам игнорировать страны с обязательной вакцинацией

Онищенко призвал не ездить в страны, для посещения которых нужна вакцинация

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россиянам лучше не выбирать для отпуска регионы, посещение которых обязывает ставить прививки от экзотических болезней, заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, такой отдых не оправдан.

Онищенко подчеркнул, что вакцинация оправдана лишь при командировках в неблагополучные страны, например, для работы в ДР Конго во время вспышки Эболы. Однако ради удовольствия посещать подобные места, по его словам, неразумно.

Я всегда был поборником прививок, всегда призываю прививаться от гриппа. Но я ментально не могу себе представить, что для того, чтобы мне куда-то поехать, надо сделать прививку. Что же это такое за отдых-то? Зачем туда ехать? Может, мне бронежилет с собой прихватить, мало ли что там случится? — иронично заметил академик, добавив, что даже при желании попасть туда вряд ли получится.

Ранее сообщалось, что Россия подготовит достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к новому эпидсезону, при этом прививки будут бесплатными для всех граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что производители подготовили многовалентные вакцины, объемы финансирования из федерального бюджета не сокращены, а цены на препараты не изменились.

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