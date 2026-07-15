В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет пожилым россиянам продлить жизнь

Вакцинация помогает людям старшего возраста сохранять здоровье и может способствовать увеличению продолжительности жизни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые передает РИА Новости, пожилым россиянам доступны все прививки, включенные в национальный календарь профилактических мероприятий.

Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации [могут продлить жизнь]. Они делаются пожилым людям в том числе, — сказала она.

Попова отметила, что перед сезоном простуд людям старшего возраста особенно важно делать прививку от гриппа, которая помогает подготовить иммунитет к распространению ОРВИ и гриппа. Также специалисты рекомендуют регулярно проходить вакцинацию от других инфекций.

В частности, прививку от пневмококка советуют обновлять раз в пять лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Жителям регионов с риском клещевого энцефалита рекомендуется проходить профилактику, а ревакцинацию от дифтерии и столбняка — делать каждые 10 лет.

Ранее эндокринолог Илья Барсуков напомнил, что витамин D укрепляет иммунную систему, поддерживает тонус мышц, а также улучшает когнитивные функции. Он уточнил, что ученые начали изучать этот нутриент в ходе борьбы с детским рахитом и остеопорозом у пожилых.