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29 июля 2026 в 05:25

Россиянам могут дать новый оплачиваемый отпуск

Чернышов предложил ввести в России отпуск для ухода за пожилыми родителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставить работающим россиянам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти дней, передает ТАСС. Соответствующее обращение парламентарий направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, предусмотрев право работников на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти календарных дней в году для сопровождения родителей пенсионного возраста при прохождении лечения, медицинских обследований, реабилитации, оформлении инвалидности и в иных случаях, связанных с необходимостью оказания им помощи, — сказано в сообщении.

Чернышов также предложил определить перечень оснований для предоставления такого отпуска и порядок документального подтверждения, чтобы исключить возможные злоупотребления. По его мнению, новая мера поможет семьям, ухаживающим за пожилыми родственниками, и повысит доступность медицинской помощи для граждан старшего поколения.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил: в России нужно пересчитать отпускные дни для работников, исключив из них выходные. По его мнению, это позволит увеличить продолжительность ежегодного отдыха с 28 до 35 дней.

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