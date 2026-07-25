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25 июля 2026 в 05:05

Россиянам могут предложить 35 дней отпуска вместо 28

Миронов призвал увеличить ежегодный отпуск для россиян с 28 до 35 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России нужно пересчитать отпускные дни для работников, исключив из них выходные, заявил ТАСС лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, это позволит увеличить продолжительность ежегодного отдыха с 28 до 35 дней.

Парламентарий напомнил, что праздничные дни, выпадающие на отпуск, не засчитываются, а выходные — засчитываются, хотя они и так были бы нерабочими. Он считает логичным распространить тот же подход на субботы и воскресенья, чтобы реальный отдых стал длиннее.

А почему выходные дни считаются? Выходные дни и так бы были выходными. И в этой связи, конечно, нужно отпускные считать без выходных дней и, соответственно, прибавлять дни, — высказался Миронов.

Он также заявил, что аналогичный перерасчет должен коснуться и тех, кто имеет право на дополнительные отпускные дни. Он рассчитывает, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что ряд категорий российских граждан, такие как пенсионеры с крайнего Севера, а также некоторые госслужащие, имеет право на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска за счет государства. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что Трудовой кодекс гарантирует жителям и работникам Крайнего Севера оплату дороги и багажа раз в два года.

Общество
Сергей Миронов
Госдума
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