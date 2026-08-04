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04 августа 2026 в 12:58

«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте

Espanol: среди прорвавшихся в Сеуту мигрантов нашли подозреваемых в терроризме

Фото: Europa Press/Global Look Press
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Испанские правоохранители выявили как минимум десять подозреваемых в терроризме среди мигрантов, проникших в Сеуту на прошлой неделе, пишет газета Espanol. По данным издания, было обнаружено как минимум 10 человек, которых ранее задерживали, судили и выдворяли в Марокко за террористическую деятельность.

Специалисты министерства внутренних дел Испании по борьбе с терроризмом обнаружили среди мигрантов, которые на прошлой неделе массово проникли в испанский автономный город Сеута, лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. <…> В ходе проведенного анализа выявили «как минимум десяток» подозреваемых в терроризме, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко, — говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что массовый прорыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута спровоцировали посты в соцсетях и неверные трактовки миграционного законодательства. По его информации, все началось с публикаций, где говорилось, что граница стала менее защищенной. Потом появились группы, отслеживавшие береговую охрану, за ними — ролики в соцсетях, на которых показывали, где лучше заходить в воду.

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мигранты
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