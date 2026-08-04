В АТОР раскрыли, как миграционный кризис повлиял на российских туристов АТОР: миграционный кризис в Сеуте не потревожил российских туристов в Испании

Миграционный кризис в Сеуте никак не повлиял на отдых российских туристов в Испании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации напомнили, что большинство путешественников предпочитают отдых в европейской части страны, в то время как Сеута расположена на территории Африканского континента.

Недавний миграционный кризис в испанской Сеуте не оказал влияния на россиян, отдыхающих в Испании, усиления мер безопасности на курортах страны не потребовалось. Сеута — изолированный полуэксклав Испании, находящийся в Африке, а не на территории самой Испании, — сообщил собеседник агентства.

В АТОР напомнили, что российские туристы никогда не интересовались отдыхом в Сеуте. По данным ассоциации, сейчас в городе нет путешественников из РФ.

Ранее испанские спасатели обнаружили лодку с телами 17 мигрантов и двумя выжившими беженцами у побережья острова Майорки. Они более двух недель дрейфовали в открытом море в попытках добраться до Балеарских островов. Спасатели доставили выживших в больницу с обезвоживанием и истощением.