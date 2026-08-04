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04 августа 2026 в 14:23

Пункт управления дронами и склад ВСУ взлетели на воздух

Бойцы группировки «Юг» уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления дронами и склад материальных средств ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении, сообщили Минобороны России РИА Новости. Успешная боевая работа проводилась в рамках поддержки продвижения российских мотострелковых подразделений.

В ходе разведки бойцы 6-й мотострелковой бригады вскрыли местоположение командного объекта противника. После подтверждения данных по выявленной цели был нанесен серии точечных ударов FPV-дронами. Кроме того, аэроразведка обнаружила еще один важный объект украинских войск, обустроенный в подвале жилого дома. Координаты подпольного склада незамедлительно передали расчету ударных беспилотников.

В результате нескольких попаданий дронов пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен, — сообщили в министерстве.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать оборону ВСУ. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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