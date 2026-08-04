Путин изменил процедуру госзакупок для регионов Путин подписал закон об упрощении и ускорении госзакупок для регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий и ускоряющий закупочные процедуры для регионов, сообщается на портале правовой информации. В 44-ФЗ были внесены поправки, позволяющие проводить электронный запрос котировок при начальной цене контракта до 20 млн рублей, что позволит существенно сократить сроки закупок. Также разрешено заменять товары на аналоги и корректировать страну происхождения при условии защиты российских производителей.

Для малого бизнеса порог увеличен с 20 до 30 млн рублей. Расширены возможности изменения существенных условий контрактов, а для закупок у единственного поставщика в сельских районах не будет учитываться годовой лимит в 50 млн рублей.

Допускается проведение нескольких малых закупок однородных товаров в рамках этого лимита, в том числе у одного поставщика. Цена и объем контрактов с неопределенным объемом поставки могут меняться в пределах 10%. Срок согласования с контрольным органом сокращен с восьми до пяти рабочих дней.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект, предлагающий упростить проверку бизнеса при госзакупках с помощью сервисов ФНС. Новый механизм, по заявлению ведомства, поможет уменьшить риски предоставления ложных данных и снизит нагрузку на заказчиков.