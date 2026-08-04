Смертельное столкновение со скорой на шоссе унесло жизнь одного человека

Смертельное столкновение со скорой на шоссе унесло жизнь одного человека В Туле при столкновении скорой и легковушки погиб один человек

На Московском шоссе в Туле произошло жесткое столкновение автомобиля Renault и кареты скорой помощи, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции в МАКСе. В результате происшествия один человек погиб на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все причины и детали произошедшего.

Произошло столкновение двух транспортных средств: кареты скорой помощи и автомобиля Renault, — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее в Калининградской области на автодороге Калининград — Мамоново два пешехода погибли под колесами автомобиля. В ночь на вторник, 4 августа, на 15-м километре трассы водитель Mitsubishi сбил мужчину и женщину 1985 и 1986 годов рождения, которые находились возле своего неисправного Volkswagen, стоявшего на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Иркутской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на территории Братска. По предварительным данным, пострадали 11 человек.