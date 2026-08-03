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03 августа 2026 в 12:14

Стала известна самая востребованная группа крови в Тульской области

«Первый Тульский»: больше всего в Туле нужна первая отрицательная группа крови

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Наиболее востребованной для медспециалистов в Тульской области оказалась первая отрицательная группа крови, сообщил телеканал «Первый Тульский». Ее можно перелить человеку с любой другой группой в ситуации срочного риска для здоровья и отсутствия времени на проведение сложных анализов.

Донорами крови в регионе в 2026 году стали 7 тыс. человек. Впервые на переливание пришли 1200 туляков. Они сдали свыше 10 тонн крови. Средний возраст тульских доноров варьируется от 25 до 27 лет.

Людям, которые совершили 40 донаций крови или 60 переливаний плазмы, выдают статус «Почетных доноров». Им ежегодно полагается денежная выплата, право на отпуск в удобное время года и внеочередное обслуживание в поликлиниках. За время работы тульской станции переливания такой статус получили более 12 тыс. человек.

Ранее число доноров крови подросло в Московской области. К 22 июня в регионе зафиксировали 40,6 тыс. человек, совершивших донации. Это почти на 1,7 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2026 года.

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