Трансфузиолог рассказал, как изменился процесс заготовки крови

В медицинской практике больше не заготавливают цельную кровь, для переливания используют именно ее компоненты, рассказал трансфузиолог Андрей Звонков. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что любая донорская кровь индивидуальна.

С конца 90-ых годов мы отказались от применения цельной крови — только компоненты. Их готовят специальным образом, очищают, например, от лимфоцитов, и они хранятся до 35–40 дней. Классификация по системе AB0 является устаревшей. Современное типирование учитывает большее число антигенов, включая резус-фактор, Kell, Junior и другие. Любая донорская кровь индивидуальна по антигенному набору, и при переливании всегда возможна иммунная реакция на чужой белок, — пояснил Звонков.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что лица, страдающие астмой или гипертонией, не могут быть допущены к сдаче крови в качестве доноров. По ее словам, противопоказаниями также являются инфекционные заболевания, цирроз печени и пороки сердца.